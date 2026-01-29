Menu
Grave accident à Dakar : la victime amputée prône le pardon


Rédigé le Dimanche 1 Février 2026 à 12:00 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dakar a été le théâtre d’un drame humain bouleversant dont l’issue force le respect. Victime d’un grave accident de la circulation, un homme a perdu ses deux jambes dans des circonstances particulièrement violentes. Alors que tout le destinait à une longue bataille judiciaire et à une demande d’indemnisation conséquente, la victime a pris une décision aussi rare que saisissante : pardonner au responsable et renoncer à toute compensation financière.


Selon les témoignages recueillis, l’accident s’est produit sur un axe très fréquenté de la capitale. Grièvement blessé, l’homme a été évacué en urgence avant que les médecins ne se résolvent à pratiquer une double amputation pour lui sauver la vie. Une épreuve physique et psychologique immense.
 

Mais contre toute attente, la victime a publiquement déclaré ne nourrir ni haine ni désir de vengeance. Dans un message empreint de spiritualité, il affirme accepter son sort comme une épreuve divine et appelle à la paix des cœurs. « La vie humaine vaut plus que l’argent », aurait-il confié à ses proches.
 

Ce geste de pardon suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux et relance le débat sur la résilience, la foi et la justice réparatrice au Sénégal. Pour beaucoup, cette attitude incarne une grandeur morale exceptionnelle dans un contexte souvent marqué par la colère et les conflits judiciaires.



