Grave accident à Dakar : la victime amputée prône le pardon

Selon les témoignages recueillis, l’accident s’est produit sur un axe très fréquenté de la capitale. Grièvement blessé, l’homme a été évacué en urgence avant que les médecins ne se résolvent à pratiquer une double amputation pour lui sauver la vie. Une épreuve physique et psychologique immense.





Mais contre toute attente, la victime a publiquement déclaré ne nourrir ni haine ni désir de vengeance. Dans un message empreint de spiritualité, il affirme accepter son sort comme une épreuve divine et appelle à la paix des cœurs. « La vie humaine vaut plus que l’argent », aurait-il confié à ses proches.





Ce geste de pardon suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux et relance le débat sur la résilience, la foi et la justice réparatrice au Sénégal. Pour beaucoup, cette attitude incarne une grandeur morale exceptionnelle dans un contexte souvent marqué par la colère et les conflits judiciaires.

