L'Actualité au Sénégal

Gratuité du transport public : Papa Djibril Fall dépose une proposition de loi en faveur des étudiants


Rédigé le Jeudi 28 Août 2025 à 15:15 | Lu 33 fois Rédigé par


Le député Papa Djibril Fall propose une loi pour rendre gratuit le transport public (TER, Dakar Dem Dikk, BRT) aux étudiants inscrits dans les universités publiques et privées du Sénégal.


Le député Papa Djibril Fall a soumis ce jeudi au président de l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à instaurer la gratuité du transport public terrestre pour les étudiants.

Dans le texte, l’article 1 stipule que tous les étudiants sénégalais régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État devront bénéficier de la gratuité dans leurs déplacements à bord du Train Express Régional (TER), de Dakar Dem Dikk et du Bus Rapid Transit (BRT).

La mesure, si elle est adoptée, concernera aussi bien les étudiants inscrits dans les établissements publics que dans les établissements privés d’enseignement supérieur au Sénégal.

