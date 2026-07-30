Selon les informations rapportées, le jeune homme s'est présenté vers 22 heures dans une gargote tenue par M. D. Mbengue, où il a exigé d'être servi gratuitement. Face au refus catégorique de la restauratrice, il est entré dans une violente colère.





Armé d'un tesson de bouteille, Mamadou D. aurait poursuivi la commerçante tout en proférant des menaces de mort. La victime est parvenue à lui échapper, évitant de justesse une agression plus grave.





Dans sa fuite, le mis en cause s'en est ensuite pris à une autre femme, identifiée sous les initiales F. M.. Il l'aurait saisie par le cou avant de tenter de la poignarder avec son arme improvisée. La victime a réussi à se dégager de son emprise sans être mortellement blessée.





Alertés par téléphone, les éléments du commissariat de Grand-Yoff se sont rapidement rendus sur les lieux et ont procédé à l'interpellation du suspect, domicilié à Rufisque.





Lors de son audition, Mamadou D. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue et fait désormais l'objet de poursuites pour tentative de meurtre, violences volontaires et détention d'une arme par destination, en l'occurrence un tesson de bouteille.

