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Grand-Yoff : il exige un plat gratuit et menace de mort une restauratrice


Rédigé le Jeudi 30 Juillet 2026 à 20:23 | Lu 70 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une violente altercation a failli virer au drame mardi soir au quartier Garage Bignona, à Grand-Yoff. Un apprenti-chauffeur, identifié sous les initiales Mamadou D., a été interpellé par la police après avoir agressé une restauratrice qui avait refusé de lui offrir un repas.


Grand-Yoff : il exige un plat gratuit et menace de mort une restauratrice

Selon les informations rapportées, le jeune homme s'est présenté vers 22 heures dans une gargote tenue par M. D. Mbengue, où il a exigé d'être servi gratuitement. Face au refus catégorique de la restauratrice, il est entré dans une violente colère.
 

Armé d'un tesson de bouteille, Mamadou D. aurait poursuivi la commerçante tout en proférant des menaces de mort. La victime est parvenue à lui échapper, évitant de justesse une agression plus grave.
 

Dans sa fuite, le mis en cause s'en est ensuite pris à une autre femme, identifiée sous les initiales F. M.. Il l'aurait saisie par le cou avant de tenter de la poignarder avec son arme improvisée. La victime a réussi à se dégager de son emprise sans être mortellement blessée.
 

Alertés par téléphone, les éléments du commissariat de Grand-Yoff se sont rapidement rendus sur les lieux et ont procédé à l'interpellation du suspect, domicilié à Rufisque.
 

Lors de son audition, Mamadou D. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue et fait désormais l'objet de poursuites pour tentative de meurtre, violences volontaires et détention d'une arme par destination, en l'occurrence un tesson de bouteille.



Lat Soukabé Fall

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