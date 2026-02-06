Banlieue dakaroise : six individus arrêtés pour vols aggravés et trafic de chanvre indien





Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, couvrant les zones de Parcelles et Niacourab dans le département de Keur Massar, a procédé à l’interpellation de six individus, dont une jeune fille, pour association de malfaiteurs, vols aggravés commis de nuit avec usage d’armes blanches, complicité et détention ainsi qu’offre de chanvre indien.





Les mis en cause sont actuellement placés en garde à vue. L’enquête suit son cours afin d’identifier d’éventuels complices et receleurs.



Selon une note de la Police nationale rendue publique jeudi, les faits ayant conduit au démantèlement du gang remontent à la nuit du 8 au 9 février 2026, aux alentours de 1 heure du matin. Les services de police ont été alertés par un appel signalant l’interpellation citoyenne d’une suspecte à la suite d’une agression avec vol de motocyclette.





Les éléments de la Brigade de Recherches (BR) se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont pris en charge une jeune femme immobilisée par des riverains. Les premières investigations ont rapidement mis en lumière un mode opératoire bien structuré.



D’après les informations policières, plus tôt dans la journée, vers 15 heures, la suspecte avait sollicité les services d’un conducteur de moto-taxi pour une course en direction de Yoff. Après avoir réglé la prestation via une application de paiement mobile, elle avait échangé son numéro de téléphone avec le conducteur, évoquant de futures sollicitations.





Le soir même, vers 23 heures, elle le recontacte pour une nouvelle course, cette fois vers Jaxaay. Arrivés au terminus 56, alors que le conducteur immobilisait son engin, deux individus armés de machettes surgissent de leur cachette.





Sous la menace, ils s’emparent de la moto de marque TVS 125. Malgré la violence de l’attaque, la victime parvient à s’agripper à la jeune femme et à alerter les habitants du quartier. Ces derniers interviennent rapidement et retiennent la suspecte jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.



Lors de son interrogatoire, la mise en cause est passée aux aveux. Elle a révélé l’existence d’un gang composé de sept membres. Leur stratégie consistait à utiliser deux jeunes filles comme « appâts » pour attirer les conducteurs de moto-taxi dans des zones isolées avant de les livrer à leurs complices armés.





Les investigations ont permis l’arrestation de quatre autres membres du groupe.





Une perquisition effectuée dans le cadre de l’enquête a permis la saisie de trois cornets de chanvre indien destinés à la vente chez l’un des suspects, ainsi que la somme de 135 000 FCFA sur un autre individu, somme correspondant au reliquat de la vente d’une moto volée.



Les mis en cause ont reconnu être impliqués dans au moins cinq agressions similaires. Les motos volées étaient systématiquement revendues à des receleurs pour des montants oscillant entre 150 000 et 200 000 FCFA.





L’un des suspects a notamment avoué avoir revendu à Kaolack la moto d’un certain Ousmane Barry à un acheteur occasionnel.





Selon la Police nationale, ce coup de filet permet également d’élucider deux plaintes enregistrées les 25 décembre 2025 et 5 février 2026.





Dans l’un des cas, la victime avait expliqué avoir été sollicitée au Technopole par deux jeunes filles pour une course vers Jaxaay. En cours de route, après avoir insisté pour rallonger le trajet moyennant un supplément, l’une d’elles l’avait étranglé par derrière afin de le faire chuter. Deux complices encagoulés étaient alors sortis de l’ombre.





La victime, qui avait miraculeusement échappé à des coups de couteau visant la nuque et le poignet, s’était fait dérober sa moto TVS, tandis que les agresseurs prenaient la fuite avec leurs complices féminines.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre l’insécurité dans la banlieue dakaroise, particulièrement dans le département de Keur Massar, où les vols de motos constituent une préoccupation majeure.





