Grand-Yoff : démantèlement d’un réseau criminel autour de la “caverne” de Gora Ngom

Selon les premiers éléments de l’enquête, ce réseau opérait de manière discrète, en utilisant ce site comme base logistique pour organiser diverses activités illicites. Les enquêteurs ont procédé à une surveillance prolongée avant de déclencher une intervention coordonnée.





L’opération a permis l’arrestation de plusieurs individus et la saisie de divers objets et éléments considérés comme des preuves matérielles. Ces éléments pourraient permettre de remonter la chaîne hiérarchique du réseau.





Les autorités estiment que cette affaire pourrait ne représenter qu’une partie d’un système plus large, impliquant potentiellement d’autres complices dans la capitale et ses environs.





L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des ramifications et de comprendre l’étendue réelle des activités de ce groupe.

