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Accident de chantier à Bambey : électrocution grave d’un ouvrier de 23 ans


Rédigé le Jeudi 30 Avril 2026 à 16:29 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident de travail a été enregistré à Bambey le 28 avril 2026, au quartier DVF, près de la route de Ngoye. Un jeune peintre de 23 ans, M. Diop, a été victime d’une électrocution alors qu’il exerçait son activité sur un bâtiment en construction.


Accident de chantier à Bambey : électrocution grave d’un ouvrier de 23 ans

Selon son propre témoignage recueilli sur place, l’accident s’est produit lorsque son outil de travail est entré en contact avec une ligne électrique à haute tension. La décharge électrique l’a violemment projeté au sol.
 

Les premiers secours ont été alertés rapidement. À leur arrivée, la victime était consciente mais souffrait de brûlures au niveau de la poitrine, de la cuisse droite et de l’avant-bras gauche.
 

Les sapeurs-pompiers ont procédé à son évacuation vers le district sanitaire de Bambey pour une prise en charge médicale. Son état a été stabilisé selon les premières informations disponibles.
 

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les conditions de sécurité sur le chantier et d’établir les responsabilités éventuelles dans cet accident.



Lat Soukabé Fall

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