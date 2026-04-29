Accident de chantier à Bambey : électrocution grave d’un ouvrier de 23 ans

Selon son propre témoignage recueilli sur place, l’accident s’est produit lorsque son outil de travail est entré en contact avec une ligne électrique à haute tension. La décharge électrique l’a violemment projeté au sol.





Les premiers secours ont été alertés rapidement. À leur arrivée, la victime était consciente mais souffrait de brûlures au niveau de la poitrine, de la cuisse droite et de l’avant-bras gauche.





Les sapeurs-pompiers ont procédé à son évacuation vers le district sanitaire de Bambey pour une prise en charge médicale. Son état a été stabilisé selon les premières informations disponibles.





Une enquête a été ouverte afin de déterminer les conditions de sécurité sur le chantier et d’établir les responsabilités éventuelles dans cet accident.

