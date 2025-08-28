Grand Yoff : cinq suspects arrêtés pour vols avec armes blanches





Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2025, la police de l’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’arrestation de cinq individus accusés d’association de malfaiteurs et de vol en réunion avec usage d’armes blanches. L’affaire trouve son origine dans la plainte de deux hommes agressés devant un bar du quartier Arafat.



Les agresseurs leur avaient dérobé leurs téléphones portables, l’un à Makka II et l’autre à Arafat. Grâce au témoignage décisif d’un témoin, les enquêteurs ont pu localiser les suspects dans un repaire connu sous le nom de « le Réseau ».



Lors de l’intervention, un couteau de 37 cm a été saisi. Présentés au commissariat, les suspects ont été identifiés par les victimes et le témoin, à la fois par leurs visages et leurs vêtements. Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits. L’enquête se poursuit afin de compléter les investigations.



seneweb

