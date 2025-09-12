Grand Dakar : un individu arrêté avec des bijoux volés d’une valeur de plus de 2 millions FCFA

Après expertise, un spécialiste a confirmé qu’il s’agissait bien d’or. Durant ses interrogatoires, le mis en cause a fini par avouer qu’il avait reçu ces bijoux d’une jeune fille rencontrée deux semaines plus tôt sur Snapchat. Selon ses déclarations, cette dernière lui aurait proposé de dérober les bijoux de sa propre mère, à l’occasion du Maouloud, pour ensuite les lui remettre afin qu’il les revende à Dakar.

L’enquête a également permis d’identifier la victime, qui a évalué le butin à plus de 2 000 000 FCFA. À l’issue de sa garde à vue, l’individu a été déféré devant le parquet pour complicité de vol, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver la jeune fille impliquée dans cette affaire.

Selon le communiqué, l’homme a été intercepté par des agents de la Brigade de recherche lors d’une patrouille dans le secteur. Les policiers ont découvert en sa possession deux chaînes, sept boucles d’oreilles et une bague en métaux jaunes. Incapable d’en justifier la provenance, il a été conduit au poste.