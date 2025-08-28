Gendarmerie nationale : saisie de 8 tonnes de denrées périmées et près de 500 kg de chanvre indien

Saisie de denrées impropres à la consommation à Keur Massar

Le mercredi 27 août 2025, la Brigade de recherches de Keur Massar a saisi huit tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation. L’opération, menée en collaboration avec le service départemental du commerce, a permis de découvrir un stock d’épices en poudre (ail et piment) reconditionnées dans des cartons de 25 kg. La valeur de la marchandise est estimée à douze millions de francs CFA, selon le Colonel Ibrahima Ndiaye.



Interception d’une cargaison de chanvre indien à Nianing

Le jeudi 28 août 2025, un dispositif de surveillance mis en place entre Pointe Sarène et Mbodiène a conduit à l’interception d’une pirogue transportant 482,95 kg de chanvre indien conditionnés dans 18 ballots. L’opération a mobilisé les brigades de Nianing, Joal, Thiadaye, Sandiara et Saly, en collaboration avec les services de renseignements et la Section Environnement. Deux individus ont été arrêtés sur place, et une troisième personne impliquée a été interpellée le lendemain à Kaffrine.



Appel à la vigilance citoyenne

La Gendarmerie nationale invite les populations à signaler toute information utile via les numéros verts 800 00 20 20 et 123.



Ces interventions illustrent l’efficacité du dispositif de lutte contre la criminalité, fondé sur le renseignement, la surveillance et la coordination des unités.



