Gamou de Tivaouane : le général Jean Baptiste Tine transmet le message du chef de l’État





Le ministre de l’Intérieur, le général Jean Baptiste Tine, a dirigé une importante délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, marquant la naissance du Prophète Mohamed (PSL). Mandaté par le chef de l’État, il a délivré un message de reconnaissance et d’engagement envers les familles religieuses.



« Le président de la République estime que les familles religieuses jouent un rôle central dans la paix et la stabilité de notre pays », a-t-il affirmé. Il a également salué les efforts coordonnés par le gouverneur Saer Ndao et Serigne Moustapha, président de la commission d’organisation, pour la réussite de cette édition, tout en réaffirmant la volonté de l’État d’en faire toujours plus.



Le général Tine a eu une pensée particulière pour les populations affectées par les inondations, assurant que le gouvernement reste mobilisé pour trouver des solutions durables.



Enfin, il a sollicité les prières des guides religieux pour accompagner le président, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement dans leurs missions, mais aussi pour un hivernage clément, la paix au Sénégal et dans la sous-région.

