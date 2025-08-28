Gamou de Thiénaba : Jean Baptiste Tine appelle à un changement de comportement routier





Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a exhorté jeudi à Dakar les usagers de la route à adopter un ‘’changement de comportement’’ afin de réduire les risques d’accidents.



« Les accidents sont trop fréquents. Il est nécessaire d’adopter une conduite responsable », a déclaré M. Tine, regrettant que certains se rendent à un événement religieux pour y perdre la vie.



Il s’exprimait lors d’une réunion préparatoire à la 146ᵉ édition du Gamou de Thiénaba, prévue le 4 septembre dans la région de Thiès.



Le ministre a souligné la forte préoccupation de son département face à la multiplication des accidents de la circulation, particulièrement durant les grands rassemblements religieux.



Le lieutenant-colonel Arona Sarr, commandant la légion de gendarmerie de Thiès et Diourbel, a indiqué que les motos ‘’Jakarta’’ sont souvent impliquées dans ces drames. Il a invité les guides religieux à sensibiliser les fidèles sur le respect du Code de la route et des règles de sécurité.



Rappelant qu’à l’occasion du Magal de Touba du 13 août dernier, neuf personnes avaient perdu la vie dans des accidents impliquant des motos dont les conducteurs n’étaient pas casqués, il a annoncé que la Gendarmerie appliquera désormais la ‘’tolérance zéro’’ pour obliger les usagers à porter un casque. Cette mesure, a-t-il précisé, ne vise pas à contraindre les pèlerins, mais à sécuriser leurs déplacements.



De son côté, le commissaire de police principal Balla Fall, adjoint au directeur de la sécurité publique, a rapporté que la police avait enregistré six accidents mortels à Touba, dus pour la plupart à des comportements irresponsables.



Enfin, le ministre Jean Baptiste Tine a instruit l’Agence nationale de la sécurité routière d’instaurer des sanctions pécuniaires afin de dissuader les usagers de prendre des risques inconsidérés.

