Gamou 2025 de Tivaouane : un appel à l’unité et à l’humilité pour une société plus solidaire





La cérémonie officielle du Gamou annuel 2025 de Tivaouane, marquée par la présence d’une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général de corps d’armée Jean-Baptiste Tine, représentant le président de la République Bassirou Diomaye Faye, a permis de mettre en avant le thème de cette année : « Célébrer le Mawlid pour une société plus cohésive, solidaire et unie ». Ce message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, s’adressait à la communauté musulmane, aux disciples de la Tijaniyya au Sénégal et à l’étranger, ainsi qu’aux plus hautes autorités du pays.



Les guides religieux de Tivaouane ont expliqué que ce thème s’imposait face au constat d’une société de plus en plus fragmentée, où la coexistence pacifique et le vivre-ensemble deviennent difficiles à préserver.



Transmettant le message du président Bassirou Diomaye Faye, le ministre Jean-Baptiste Tine a rappelé que le Chef de l’État restait attentif aux préoccupations des populations de la cité religieuse. Il a souligné les efforts déployés par l’État pour la réussite du Gamou et exprimé sa solidarité envers les victimes des inondations, réaffirmant la sensibilité du président à leurs difficultés.



Serigne Mansour Sy Dabakh, représentant du Khalife général, a lancé un appel aux Sénégalais à dépasser certaines perceptions en plaçant l’humilité au centre de toutes leurs actions. Selon lui, « le Sénégal est plus fort si chacun sert son pays avec humilité et non pour en tirer profit ». Il a insisté sur l’importance de la cohésion sociale, au-delà des intérêts personnels.



La cité de Tivaouane a exprimé sa gratitude à la délégation gouvernementale pour son engagement et son soutien constant à cette tradition religieuse. La famille Sy de Mame Maodo a également adressé une mention spéciale aux autorités pour avoir honoré leurs engagements.

