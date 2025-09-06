Menu
L'Actualité au Sénégal

Gamou 2025 de Ndiassane : la cérémonie officielle lancée malgré la pluie


Rédigé le Jeudi 11 Septembre 2025 à 15:21 | Lu 49 fois Rédigé par


Le Gamou de Ndiassane 2025 a démarré avec retard en raison d’une forte pluie. Le gouvernement était représenté par Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture.


Gamou 2025 de Ndiassane : la cérémonie officielle lancée malgré la pluie

 

La cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, prévue initialement à 10 heures ce jeudi, a finalement débuté avec retard en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la cité religieuse.

Le gouvernement a été représenté par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, en présence du gouverneur de Thiès, Saër Ndao, et de plusieurs élus locaux du département de Tivaouane.

Placée sous le thème « Prends exemple sur leur guidance », l’édition 2025 du Gamou de Ndiassane met en lumière les valeurs spirituelles et l’héritage religieux de cette cité.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags