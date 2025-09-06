Gamou 2025 de Ndiassane : la cérémonie officielle lancée malgré la pluie





La cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, prévue initialement à 10 heures ce jeudi, a finalement débuté avec retard en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la cité religieuse.



Le gouvernement a été représenté par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, en présence du gouverneur de Thiès, Saër Ndao, et de plusieurs élus locaux du département de Tivaouane.



Placée sous le thème « Prends exemple sur leur guidance », l’édition 2025 du Gamou de Ndiassane met en lumière les valeurs spirituelles et l’héritage religieux de cette cité.

