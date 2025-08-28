Gamou 2025 : à Kaolack, 271 interpellations et près de 1 000 policiers mobilisés





Comme à chaque veille du Gamou, la Police de Kaolack a tenu un point de presse afin de dresser le bilan du dispositif sécuritaire déployé.



« La police a mobilisé des moyens humains et matériels importants, en associant plusieurs services opérationnels », a indiqué ce mercredi le commissaire Souleymane Ba, du commissariat central de Kaolack.



Selon lui, les forces de l’ordre, présentes sur le terrain depuis plusieurs jours, ont procédé à 271 interpellations. Parmi elles, 64 personnes ont été déférées devant le tribunal de grande instance de Kaolack pour différentes infractions. En parallèle, 294 motos de type "Jakarta" et 37 véhicules ont été immobilisés.



Pour assurer la sécurité durant ce grand rassemblement religieux, près de 1 000 policiers ont été déployés dans la ville et ses environs.



