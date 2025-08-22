Menu
Fortes pluies à Thiès : plusieurs quartiers envahis par les eaux et des routes impraticables


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 19:30


Une pluie abondante s’est abattue sur Thiès ce vendredi, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers et perturbant la circulation.


Une pluie intense s’est abattue ce vendredi sur la ville de Thiès, surnommée la cité du rail. Plusieurs quartiers ont été envahis par les eaux pluviales, provoquant par endroits des inondations.

À Médina Fall, les habitants ont été surpris par l’importante quantité de pluie tombée après la prière du vendredi. Dans d’autres zones comme Keur Issa, Randoulène, Mbambara ou Thialy, certains riverains ont dû ériger des barricades pour empêcher l’eau d’atteindre leurs maisons.

Sur les routes secondaires, la situation est particulièrement difficile pour les automobilistes. Les voies de circulation ont été submergées par les eaux, rendant le trafic compliqué et le décor difficilement descriptible.

Face à cette situation, plusieurs habitants de Thiès appellent l’État à déployer des moyens importants cette année pour faire face aux risques d’inondations.




