Fortes pluies à Bambey : eaux stagnantes, circulation perturbée et coupures électriques dans plusieurs villages


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 17:39 | Lu 59 fois Rédigé par


Des pluies intenses ont causé des eaux stagnantes à Bambey, perturbé la circulation et provoqué des coupures électriques dans plusieurs localités voisines.


Les pluies intenses tombées dans la nuit de jeudi à vendredi ont provoqué d’importantes stagnations d’eau dans plusieurs quartiers de Bambey (centre), compliquant la circulation sur la route nationale numéro 3, rapporte l’APS.

Les plus grandes difficultés ont été constatées au niveau de la gare routière, où la voie est devenue quasi impraticable, obligeant les conducteurs à emprunter de longs détours pour traverser la ville.

Pour faciliter la circulation, un dispositif de pompage a été mis en place, notamment grâce à l’appui du camion hydrocureur de la maison d’arrêt et de correction de Bambey, selon l’adjoint du préfet Mamadou Faye. Le bassin de rétention du quartier DVF a également dû être vidé à l’aide d’une motopompe.

« On ne peut pas encore parler d’inondation, mais il faut reconnaître que l’eau stagnante est visible dans toutes les rues de la ville », a précisé Mamadou Faye. Il a également mis en garde contre les risques sanitaires liés à la prolifération des moustiques et à une possible hausse des cas de paludisme.

Dans la commune voisine de Lambaye, la chute de poteaux électriques a provoqué des perturbations dans l’alimentation de plusieurs villages, notamment Mbadiane Gora, Ngane, Mboubane et le lycée de Lambaye, selon des témoins.

À Ngoye, des affaissements de murs de clôture ont été signalés dans certains villages. L’adjoint du préfet a indiqué que les services techniques déconcentrés sont mobilisés pour venir en aide aux populations affectées.




