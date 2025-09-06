Football : le Sénégal, équipe la plus invincible au monde avec 24 matchs sans défaite





Le Sénégal s’impose comme la nation la plus invincible du football mondial avec une série impressionnante de 24 matchs sans défaite, devant l’Afrique du Sud (23) et l’Espagne (22).



La dernière défaite des Lions remonte au 12 septembre 2023 à Dakar, face à l’Algérie (0-1), en match amical. Une équipe algérienne qui reste le plus grand rival des Sénégalais, avec cinq victoires en dix ans. Le seul sursaut sénégalais dans cette période fut un nul (2-2) lors de la CAN 2017.



Depuis deux ans, les Lions maintiennent cette invincibilité, consolidée lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, où ils avaient dominé leur groupe (trois victoires) avant de céder en huitièmes de finale face au pays hôte, aux tirs au but (4-5).



La dynamique s’est poursuivie en juin 2025 avec deux rencontres prestigieuses : un nul contre l’Irlande (1-1) et une victoire éclatante contre l’Angleterre (3-1), faisant du Sénégal la première équipe africaine à battre les Three Lions, quatrième au classement FIFA.



En éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions confirment leur solidité : cinq victoires et trois nuls en huit matchs. Leur récent succès à Kinshasa contre la RDC (3-2) leur permet de conserver la tête du groupe B avec 18 points, deux longueurs devant leur poursuivant direct.



Les hommes de Pape Bouna Thiaw peuvent décrocher leur billet pour une quatrième participation mondiale, et une troisième consécutive, dès la prochaine journée prévue en octobre.



Avec cette série de 24 matchs sans revers, le Sénégal est aujourd’hui l’équipe la plus redoutée de la planète football. Reste à savoir s’ils pourront se rapprocher du record absolu détenu par l’Italie, forte de 37 matchs d’invincibilité.

