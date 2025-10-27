Menu
Fondation 'Xaleyi' : Lancement officiel du projet de reconstruction de l’école élémentaire de Touba Péykouck


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 17:42 | Lu 96 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La localité de Touba Pékou a accueilli ce week-end le lancement officiel du projet de reconstruction de l’école élémentaire et de dotation en équipements scolaires, sous la coordination de M. Sarr, directeur de la Fondation Xaleyi, une fondation espagnole engagée dans le développement social en Afrique de l’Ouest.


Ce projet ambitieux, d’une durée de 12 mois, s’inscrit dans une approche intégrée visant à améliorer durablement les conditions d’apprentissage et de vie des élèves. Il comporte plusieurs volets complémentaires :


Reconstruction et modernisation de l’école élémentaire de Touba Péykouck ;

Création d’espaces de jeu et de loisirs pour favoriser l’épanouissement des enfants ;

Mise en place de cantines scolaires pour assurer une alimentation saine et équilibrée aux élèves ;
Dotation en fournitures et équipements scolaires pour les enseignants et les apprenants ;

Développement d’activités d’élevage et de maraîchage afin de soutenir la cantine et renforcer l’autonomie économique de la communauté ;

Formation des jeunes et des femmes aux techniques agricoles durables et à la gestion d’activités génératrices de revenus.

Selon M. Sarr, directeur de la Fondation Xaleyi, « ce partenariat avec nos partenaires espagnols traduit une vision commune : celle d’une éducation de qualité soutenue par un développement local participatif. Ce projet est un modèle de solidarité et d’engagement au service des enfants de Touba Péykouck ».






Lat Soukabé Fall

