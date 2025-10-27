Foire internationale de Thiès:Babacar Diop salue la réussite et rend hommage aux femmes entrepreneures

La Foire internationale de Thiès, qui se tient du 25 octobre au 10 novembre, bat son plein et attire un public nombreux venu découvrir les multiples facettes du commerce local et international. Lors de sa visite des stands, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a exprimé toute sa satisfaction quant à l’organisation et à la participation remarquable des exposants, particulièrement des femmes. Dans son discours, le maire a tenu à féliciter le promoteur de la foire pour la rigueur et la discipline observées sur le site : > « Tout est bien organisé, chaque chose à sa place. J’ai pu noter une belle discipline, mais aussi une mobilisation exceptionnelle des femmes », a déclaré Dr Babacar Diop. Cette édition, placée sous le signe de la solidarité féminine et de la promotion économique des femmes, a vu la majorité des stands occupés par des entrepreneures locales. Le maire a salué cette dynamique : > « C’est une foire dédiée aux femmes, et je pense que c’est une action de solidarité très importante. Le promoteur a su organiser les femmes, créer une chaîne de solidarité et mettre en avant des activités économiques qui renforcent leurs capacités. » La foire se distingue également par la diversité des produits exposés, allant de la transformation des céréales à la vente d’articles artisanaux, de vêtements et de chaussures. Pour le maire, cette pluralité témoigne du potentiel économique et créatif de la région de Thiès. > « Nous avons trouvé plusieurs activités commerciales de différentes natures. C’est pourquoi je tiens à exprimer toute ma satisfaction et à inviter les autres promoteurs à s’inspirer de cet exemple, notamment sur le plan de l’organisation, de la discipline et de la propreté », a-t-il ajouté. Le maire a également annoncé que toutes les dates de foires pour l’année 2026 sont déjà réservées, preuve, selon lui, de la forte attractivité de Thiès pour ce type d’événements. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination avec les commerçants des marchés centraux pour éviter toute perturbation de leurs activités. En conclusion, Babacar Diop a réaffirmé l’engagement de la mairie à accompagner les initiatives économiques locales et à faire de Thiès un véritable carrefour commercial au service du développement et de la solidarité.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès-Ville : Réunion de rentrée 2025-2026 sous le signe de la performance 27/10/2025 Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025 Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix 18/10/2025 L’école n’est pas une caserne : repensons la rentrée autrement Par Lamine Aysa Fall 15/10/2025 Hommage à Mohamed NDIAYE, comme si Robert nous était conté 14/10/2025
L'Actualité au Sénégal
Foire internationale de Thiès:Babacar Diop salue la réussite et rend hommage aux femmes entrepreneures
Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 18:38 | Lu 62 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Mercredi 5 Novembre 2025 - 21:30 Bineta Fatim Dieng appelle à l’unité et à la bienveillance au sein du Parti Socialiste de Thiès
|
Mercredi 5 Novembre 2025 - 20:07 LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025
Actualité à Thiès
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Bineta Fatim Dieng appelle à l’unité et à la bienveillance au sein du Parti Socialiste de Thiès
Hanne Abou - 05/11/2025 - 0 Commentaire
Dans un message empreint de sagesse et d’humilité, Bineta Fatim Dieng, présidente de l’Union Communale des Femmes du Parti Socialiste (PS) à Thiès, a lancé un vibrant appel à l’unité, à la tolérance...
LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025
Babacar DIOUF - 05/11/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com