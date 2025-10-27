Foire internationale de Thiès:Babacar Diop salue la réussite et rend hommage aux femmes entrepreneures

La Foire internationale de Thiès, qui se tient du 25 octobre au 10 novembre, bat son plein et attire un public nombreux venu découvrir les multiples facettes du commerce local et international. Lors de sa visite des stands, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a exprimé toute sa satisfaction quant à l’organisation et à la participation remarquable des exposants, particulièrement des femmes. Dans son discours, le maire a tenu à féliciter le promoteur de la foire pour la rigueur et la discipline observées sur le site : > « Tout est bien organisé, chaque chose à sa place. J’ai pu noter une belle discipline, mais aussi une mobilisation exceptionnelle des femmes », a déclaré Dr Babacar Diop. Cette édition, placée sous le signe de la solidarité féminine et de la promotion économique des femmes, a vu la majorité des stands occupés par des entrepreneures locales. Le maire a salué cette dynamique : > « C’est une foire dédiée aux femmes, et je pense que c’est une action de solidarité très importante. Le promoteur a su organiser les femmes, créer une chaîne de solidarité et mettre en avant des activités économiques qui renforcent leurs capacités. » La foire se distingue également par la diversité des produits exposés, allant de la transformation des céréales à la vente d’articles artisanaux, de vêtements et de chaussures. Pour le maire, cette pluralité témoigne du potentiel économique et créatif de la région de Thiès. > « Nous avons trouvé plusieurs activités commerciales de différentes natures. C’est pourquoi je tiens à exprimer toute ma satisfaction et à inviter les autres promoteurs à s’inspirer de cet exemple, notamment sur le plan de l’organisation, de la discipline et de la propreté », a-t-il ajouté. Le maire a également annoncé que toutes les dates de foires pour l’année 2026 sont déjà réservées, preuve, selon lui, de la forte attractivité de Thiès pour ce type d’événements. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination avec les commerçants des marchés centraux pour éviter toute perturbation de leurs activités. En conclusion, Babacar Diop a réaffirmé l’engagement de la mairie à accompagner les initiatives économiques locales et à faire de Thiès un véritable carrefour commercial au service du développement et de la solidarité.