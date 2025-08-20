Fleuve Gambie : variations contrastées des niveaux d’eau le 20 août 2025





La situation hydrologique du fleuve Gambie a connu ce mercredi 20 août 2025 des variations significatives, selon le bulletin publié par la brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou.



Les relevés effectués à 8 h font état d’une hausse du niveau du plan d’eau aux stations hydrométriques de Mako et Gouloumbou, contrastant avec une baisse enregistrée à Kédougou et Simenti.



À Mako, la hauteur d’eau est passée de 4,10 m le 19 août à 4,34 m, soit une augmentation de 24 cm. À Gouloumbou, la hausse est encore plus marquée avec 7,39 m contre 7,01 m la veille, soit une progression de 38 cm. En revanche, à Kédougou, le niveau a reculé à 4,88 m contre 5,13 m la veille, et à Simenti, le plan d’eau est descendu à 8,00 m contre 8,60 m.



Selon la note d’information, ces fluctuations reflètent les dynamiques saisonnières du fleuve, liées à des apports différenciés selon les zones. Elles sont suivies de près par les services hydrologiques afin d’anticiper tout risque lié à la crue ou à la baisse des niveaux.

