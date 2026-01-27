Finale de la CAN Maroc 2025 : le Jury disciplinaire de la CAF met sa décision en délibéré

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a mis en délibéré la procédure engagée à la suite des rapports des officiels de match et des réserves introduites par la Fédération royale marocaine de football après la finale de la CAN Maroc 2025. La décision sera notifiée dans un délai de 48 heures, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).



« L’instance disciplinaire a mis l’affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures, délai fixé par la présidente du jury », indique la FSF dans un communiqué reçu mardi dans la soirée.



La fédération sénégalaise précise avoir comparu devant le Jury disciplinaire de la CAF dans le cadre de cette procédure, ouverte à la suite des rapports des officiels de la rencontre ainsi que des réserves formulées par la partie marocaine à l’issue de la finale.



Selon la même source, la FSF était représentée par son secrétaire général, assisté sur le plan juridique par Maître Seydou Diagne. Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont également été entendus et ont présenté leurs moyens de défense devant l’instance disciplinaire.

