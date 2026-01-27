Touba : une récupératrice d’ordures perd la vie après avoir été percutée par un camion









Une fin tragique a frappé une récupératrice d’ordures à Touba. Astou Fall a été mortellement heurtée par un camion en pleine activité au dépôt de « kamb ya », situé entre Tawfekh et Tindodi.



D’après des témoignages recueillis par Seneweb, le chauffeur, identifié comme M. Ngom, aurait percuté accidentellement la sexagénaire alors qu’elle était assise et occupée à recycler des ordures sur le site.



Alertés après le drame, les gendarmes de la brigade de proximité de Ndindy, sous le commandement de l’adjudant-chef Ndiaye, se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.



Le corps sans vie de la victime a ensuite été acheminé à la morgue par les sapeurs-pompiers, sur réquisition de l’enquêteur en chef.



Le conducteur du camion, M. Ngom, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Ndindy, relevant de la compagnie de Touba, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

