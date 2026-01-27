Magal de Porokhane 2026 : 202 sapeurs-pompiers mobilisés pour la sécurité et l’assistance médicale

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a mobilisé 202 agents pour assurer la couverture sécuritaire et médicale de l’édition 2026 du Magal de Porokhane, prévu jeudi dans cette cité religieuse située dans le département de Nioro du Rip, au centre du pays. L’information a été donnée par le lieutenant-colonel Erasme Sambou, commandant du Groupement d’incendie et de secours numéro 3.



Comme les années précédentes, la BNSP, à travers ce groupement, s’est engagée à assurer la sécurité de l’événement en mettant en place un détachement composé de 202 gradés et sapeurs, a indiqué l’officier.



Le dispositif humain comprend six officiers, quarante-cinq sous-officiers et 151 militaires du rang. Il est soutenu par une quarantaine de moyens roulants, incluant dix engins de lutte contre les incendies et dix ambulances, dont deux médicalisées.



Le lieutenant-colonel Sambou a précisé que le déploiement inclut également cinq véhicules de secours routier, un camion d’appui à la gestion des catastrophes, trois camions-citernes de grande capacité destinés au ravitaillement en eau, cinq véhicules d’intervention légers, un véhicule de liaison et de commandement, ainsi que d’autres engins spécialisés.



Selon lui, ce détachement est chargé, du 27 au 31 janvier, des missions de prévention et d’intervention en cas d’incendies, de périls ou d’accidents de toute nature susceptibles de menacer la sécurité publique, aussi bien dans la commune de Porokhane que dans la zone d’intérêt opérationnel du Groupement d’incendie et de secours numéro 3.



Le dispositif opérationnel est organisé autour de deux échelons. Le premier est dédié à la sécurisation de l’ensemble du site de Porokhane, tandis que le second est positionné sur des axes stratégiques afin de garantir une meilleure liberté d’action et de réduire les délais d’intervention, a-t-il expliqué.



Depuis mardi, au-delà des interventions pour l’évacuation de malades, un engin prépositionné sur les axes est déjà intervenu pour maîtriser un feu de brousse menaçant des habitations, a ajouté le commandant du groupement.



Il a par ailleurs indiqué qu’aucun accident de la circulation n’avait été enregistré jusque-là, tout en appelant les usagers de la route à redoubler de prudence et à respecter le code de la route afin d’éviter des situations dangereuses.



Chaque année, des milliers de fidèles musulmans, principalement issus de la confrérie mouride, prennent part à cette manifestation religieuse dédiée à Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866), mère de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), fondateur de la confrérie.

