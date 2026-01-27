Éliminatoires CAN Futsal 2026 : le Sénégal dos au mur face au Cap-Vert à Dakar





Sévèrement battus sur le score de 4 buts à 0 lors du match aller disputé au Cap-Vert, les Lions du futsal sénégalais jouent leur avenir cet après-midi. Ils affrontent de nouveau la sélection capverdienne à partir de 16 heures, à la Dakar Arena de Diamniadio, pour la manche retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal Maroc 2026.



Devant leur public, les Sénégalais n’ont plus de marge d’erreur. La lourde défaite concédée à l’extérieur a considérablement compliqué leur situation, les plaçant dans l’obligation de livrer une prestation de très haut niveau pour espérer inverser la tendance et poursuivre leur parcours continental. Une élimination à ce stade constituerait un revers majeur pour les ambitions affichées par la sélection nationale.



Pour croire à une possible remontée, les hommes du sélectionneur sénégalais devront montrer un visage radicalement différent de celui présenté lors de la première confrontation. L’engagement physique, la discipline tactique et la concentration seront essentiels pour rivaliser avec une équipe capverdienne apparue solide, organisée et efficace lors du match aller.



L’efficacité offensive, en net déficit lors de la première manche, sera l’un des facteurs clés de cette rencontre, tout comme la rigueur défensive face à un adversaire qui a su exploiter la moindre opportunité. Les Lions sont donc attendus sur tous les plans pour tenter de réaliser l’exploit et éviter une sortie prématurée de la compétition.

