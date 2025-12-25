Fin de la tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye en Casamance





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Cap Skirring pour rejoindre Dakar, mettant ainsi un terme à une tournée économique de cinq jours effectuée en Casamance, notamment dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou.



D’après un communiqué de la Présidence de la République, ce déplacement a été marqué par de nombreuses activités de terrain, incluant la visite de projets structurants et des échanges avec les populations locales. Le Chef de l’État a également rencontré des élus territoriaux, des acteurs économiques, ainsi que des autorités religieuses et coutumières, dans un esprit de dialogue et d’écoute. Des échanges ont aussi eu lieu avec les Forces de défense et de sécurité, illustrant une approche fondée sur la proximité républicaine.



Cette immersion en Casamance a permis au président Bassirou Diomaye Faye de réaffirmer son engagement en faveur d’une paix durable, du désenclavement des territoires et de la relance de l’économie locale. Il a aussi insisté sur l’accélération de la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan Diomaye pour la Casamance, avec pour objectif un développement équilibré et une amélioration des conditions de vie des populations.



La Présidence indique par ailleurs que cette tournée a offert au Chef de l’État l’occasion d’évaluer l’état d’avancement de plusieurs projets en cours, tout en donnant des orientations précises pour leur relance effective, dans une logique axée sur des résultats concrets et mesurables.



Cette visite s’inscrit dans une démarche de gouvernance de proximité, reposant sur l’écoute active des citoyens, la présence sur le terrain et le suivi rigoureux des engagements de l’État, traduisant la volonté présidentielle de positionner la Casamance comme un pôle stratégique de développement et de stabilité.

