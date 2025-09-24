Fièvre de la vallée du Rift à Saint-Louis : le moustique culex au cœur de la propagation rapide





Le chef de la division de la surveillance épidémiologique à la Direction de la prévention du ministère de la Santé, Dr Bouly Diop, a tiré la sonnette d’alarme ce mardi sur l’évolution préoccupante de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Saint-Louis. Intervenant dans la matinale Salam Sénégal, il a expliqué les facteurs qui favorisent la multiplication des cas et des décès.



Selon lui, l’une des principales raisons de l’expansion rapide de la maladie tient à sa transmission par les moustiques, en particulier le culex. « La maladie est transmise aussi par les moustiques, ce qui explique la rapidité de la propagation à Saint-Louis. Le moustique responsable de cette transmission est le culex, qui se développe dans les eaux stagnantes, mares et flaques », a-t-il précisé.



Contrairement à l’anophèle, vecteur du paludisme, le culex prolifère dans d’autres environnements mais peut être combattu grâce aux mêmes mesures de prévention. Initialement transmise par contact direct avec des animaux ou leurs produits, la fièvre de la vallée du Rift inquiète désormais davantage, avec huit décès enregistrés en une semaine dans la région.



Dr Diop a exprimé son inquiétude face à cette évolution : « En une semaine, huit décès ont été recensés, dont plusieurs jeunes. Cela peut s’expliquer par une virulence accrue du virus, un retard dans le diagnostic ou encore un manque de moyens pour assurer une prise en charge optimale. » Il n’écarte pas l’hypothèse d’une mutation, en attendant des analyses approfondies en laboratoire.



Les autorités sanitaires appellent à intensifier la lutte contre les moustiques, à renforcer le diagnostic précoce et à soutenir les structures de santé de Saint-Louis. Le ministère de la Santé, en coordination avec les services vétérinaires et environnementaux, avait déjà identifié la fièvre de la vallée du Rift comme une menace potentielle.



