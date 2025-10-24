Fièvre de la vallée du Rift : 13 nouveaux cas enregistrés au Sénégal, aucun décès supplémentaire signalé





Au 25 octobre, le Sénégal a enregistré 13 nouveaux cas de fièvre de la vallée du Rift, rapporte Libération. Toutefois, aucun nouveau décès n’a été constaté, selon les données communiquées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Depuis le début de l’épidémie, le pays compte 224 cas confirmés, dont 20 décès et 244 guérisons. Les cas sont principalement répartis entre les régions de Saint-Louis (265), Louga (17), Matam (10) et Fatick (9).



Ce samedi, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a présidé une réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE) et du Système de gestion de l’incident (SGI), structure opérationnelle chargée de la riposte contre la maladie.



Selon le ministère, cette rencontre avait pour objectif d’évaluer la stratégie actuelle de riposte, d’ajuster les plans d’action et de présenter les dispositifs mis en place dans les régions récemment touchées, notamment Thiès, Tambacounda et Kaolack. Les participants ont également partagé les enseignements tirés des interventions menées dans les zones déjà affectées.



À l’issue des discussions, plusieurs recommandations ont été formulées. Le ministre a clôturé la séance en donnant des instructions précises aux équipes engagées dans la lutte contre l’épidémie.



