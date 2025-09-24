Fièvre de la Vallée du Rift : 13 morts recensés à Saint-Louis sur 107 cas confirmés





La fièvre de la Vallée du Rift continue de sévir dans la région de Saint-Louis, où 13 décès ont été enregistrés sur un total de 107 cas confirmés au 8 octobre, selon les informations fournies par la direction régionale de la santé.



Les autorités sanitaires indiquent que les cinq districts sanitaires de la région sont touchés par l’épidémie. Parmi les cas signalés, 69 patients ont été déclarés guéris, tandis que 21 autres poursuivent leur traitement à domicile.



Quatre personnes restent hospitalisées à l’hôpital régional de Saint-Louis, où elles reçoivent des soins appropriés.

