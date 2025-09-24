Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Fièvre de la Vallée du Rift : 13 morts recensés à Saint-Louis sur 107 cas confirmés


Rédigé le Mercredi 8 Octobre 2025 à 13:44 | Lu 55 fois Rédigé par


La région de Saint-Louis fait face à 107 cas de fièvre de la Vallée du Rift, dont 13 décès, selon les dernières données de la direction régionale de la santé.


Fièvre de la Vallée du Rift : 13 morts recensés à Saint-Louis sur 107 cas confirmés

 

La fièvre de la Vallée du Rift continue de sévir dans la région de Saint-Louis, où 13 décès ont été enregistrés sur un total de 107 cas confirmés au 8 octobre, selon les informations fournies par la direction régionale de la santé.

Les autorités sanitaires indiquent que les cinq districts sanitaires de la région sont touchés par l’épidémie. Parmi les cas signalés, 69 patients ont été déclarés guéris, tandis que 21 autres poursuivent leur traitement à domicile.

Quatre personnes restent hospitalisées à l’hôpital régional de Saint-Louis, où elles reçoivent des soins appropriés.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags