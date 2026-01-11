Menu
L'Actualité au Sénégal

Fierté nationale : Rufisque dédie un rond-point à Krépin Diatta


Rédigé le Lundi 12 Janvier 2026 à 18:36 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Krépin Diatta continue d’écrire son histoire, non seulement sur les terrains de football, mais aussi dans le cœur des Sénégalais. À Rufisque, sa ville natale, un rond-point porte désormais le nom de l’international sénégalais, en signe de reconnaissance pour son parcours exemplaire et son engagement au service de l’équipe nationale.


Fierté nationale : Rufisque dédie un rond-point à Krépin Diatta

International depuis mars 2019, le joueur s’est imposé comme l’un des éléments les plus constants et appréciés des Lions de la Téranga. Son absence lors de la CAN 2021, due à une blessure, avait laissé un grand vide. Mais lors de la CAN 2025, Krépin Diatta a signé un retour remarqué, enchaînant des prestations solides et décisives.
 

Polyvalent, combatif et discipliné, il a joué un rôle majeur dans le dispositif sénégalais durant la compétition. Son influence dans le jeu, son volume de travail et son sens du collectif ont largement contribué aux performances de l’équipe nationale.
 

Pour saluer ce parcours inspirant, les populations de Rufisque ont tenu à lui rendre un hommage symbolique fort. Le rond-point qui porte désormais son nom est orné d’un portrait du joueur, réalisé par l’artiste Assane Mbaye, témoignant de l’attachement profond du public à son champion.
 

À travers cet hommage, Krépin Diatta devient plus qu’un footballeur : un modèle pour la jeunesse et une fierté locale qui incarne les valeurs de courage, de persévérance et d’excellence chères aux Lions de la Téranga.



Lat Soukabé Fall

