Fête du 4 avril : Thiès se dit prête à accueillir ses invités sans difficulté

À l’approche de la fête de l’indépendance, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, s’est exprimé devant la presse locale pour répondre aux inquiétudes liées à l’organisation de l’événement.

Concernant la capacité d’accueil, il s’est montré confiant. Selon lui, l’ensemble de la région est mobilisé pour recevoir les visiteurs. Au-delà du département de Thiès, des localités comme Mbour et Tivaouane contribueront également à l’hébergement des invités.

Il a également souligné que les déplacements ne poseront pas de difficulté, grâce notamment à l’autoroute qui facilite les liaisons. Les visiteurs pourront ainsi séjourner dans les villes voisines et rejoindre rapidement Thiès pour assister aux festivités.

Le gouverneur a insisté sur la capacité globale d’accueil, estimant que la région est en mesure de recevoir un grand nombre de participants sans contrainte majeure.

S’agissant de l’accès du public aux différentes activités, il a annoncé la mise en place de dispositifs alternatifs permettant de suivre le défilé, qu’il soit militaire ou civil. En parallèle, plusieurs animations culturelles sont prévues dans les communes de Thiès afin d’impliquer largement les populations.

En conclusion, Saër Ndao a assuré que cette édition du 4 avril promet d’être particulièrement marquante.