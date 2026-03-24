Fête de l’indépendance à Thiès : un programme axé sur les forces de défense et Dakar 2026

Rédigé le Jeudi 26 Mars 2026 à 16:35 | Lu 63 fois Rédigé par Rédaction

La célébration de l’indépendance à Thiès mettra en avant les forces de défense et de sécurité, avec un programme incluant cérémonie officielle, projections et défilés.