Fête de l’indépendance à Thiès : un programme axé sur les forces de défense et Dakar 2026

Dans une note officielle, la Direction de l’information et des relations publiques des armées a présenté les grandes lignes de l’organisation de la prochaine fête de l’indépendance prévue à Thiès. Le thème retenu met en avant le rôle des forces de défense et de sécurité en tant que partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.
La cérémonie se déroulera en présence du chef de l’État ainsi que de plusieurs invités, notamment des membres du corps diplomatique. Le programme prévoit une prise d’armes accompagnée d’une remise de distinctions, suivie de la diffusion d’un film en lien avec le thème choisi.
Un défilé civil et militaire est également inscrit à l’agenda, avec un démarrage prévu à 8 heures sur l’avenue Caen.
Par ailleurs, cette célébration ne se limitera pas à Thiès. Dans les différentes régions du pays, des manifestations seront organisées sous la supervision des commandants de zones militaires, en coordination avec les autorités administratives et locales.