Le village, qui compte près de 400 habitants, est reconnu pour avoir préservé intactes les traditions du peuple awaat, malgré les influences des religions révélées et de la modernité. C’est dans ce contexte que les habitants ont décidé de lancer cette manifestation culturelle, afin de valoriser leur patrimoine et transmettre à la jeune génération le sentiment de fierté d’appartenir à ce peuple conservateur.



« Nous voulons, à travers ce festival, montrer au monde la richesse de notre culture et inculquer à la jeune génération le sentiment de fierté d’appartenir à ce peuple conservateur », a expliqué Jacques Ekombaye Diatta, coordonnateur du comité d’organisation et sous-officier de l’armée sénégalaise.



L’édition inaugurale a attiré des milliers de visiteurs venus de divers horizons. Les festivités ont permis de découvrir la richesse culturelle de Bouyouye à travers des panels et des démonstrations de danses traditionnelles comme l’ekonkone, le hougueur et l’ehounia. La gastronomie locale, avec des plats parfois entièrement bio, a également été mise à l’honneur.



Pour animer les soirées, des artistes venus d’autres régions ont également participé, créant une ambiance festive et conviviale. Selon Jacques Ekombaye Diatta, l’événement a permis de renforcer l’attractivité touristique de Bouyouye et de montrer que le village, longtemps replié sur lui-même, peut désormais s’ouvrir tout en conservant son identité.



Le festival « Séélek » a également un objectif social. Les fonds récoltés seront investis dans le renforcement de la case de santé et de la cantine scolaire du village. À terme, les organisateurs envisagent de financer des projets de développement pour améliorer les conditions de vie des populations.



« Nous voulons changer de paradigme en utilisant cet enracinement culturel, qui suscite la curiosité, comme levier économique », a conclu Jacques Ekombaye Diatta. Avec ce succès, Bouyouye espère pérenniser ce festival, qu’elle considère désormais comme son patrimoine commun.

