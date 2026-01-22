Femme enceinte agressée à Sicap Mbao : deux suspects interpellés

L’incident s’est produit vers 18 heures, dans le quartier Taïf. Alertée par des cris provenant d’un appartement, la Brigade de Recherche s’est immédiatement rendue sur place. À leur arrivée, les policiers ont trouvé deux suspects déjà maîtrisés par des habitants du quartier.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause auraient tenté d’accéder au logement sous un prétexte fallacieux, avant de forcer l’entrée. La victime, une femme enceinte de plusieurs mois, s’est enfermée dans sa chambre et a appelé à l’aide depuis son balcon.



Alors que les assaillants tentaient de défoncer la porte de la chambre, les voisins sont intervenus, mettant un terme à leur action violente et permettant leur neutralisation.



La moto Honda SH utilisée par les suspects pour leurs déplacements a été saisie et placée sous scellés. Les deux individus interpellés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violence, usage de moyen de transport et mise en danger de la vie d’autrui. Ils sont actuellement en garde à vue.



Une enquête est en cours afin d’identifier et d’interpeller le troisième suspect en fuite.

