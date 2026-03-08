Tivaouane : cinq millions FCFA emportés lors d’un vol visant les fonds d’une association d’épargne

Un vol portant sur les fonds d’une association d’épargne a été signalé mardi dans le quartier Goumoune, à Tivaouane, selon des sources sécuritaires.

La trésorière de l’association, une femme âgée de 45 ans travaillant comme agent de sécurité de proximité (ASP) dans la cité religieuse, s’est rendue au commissariat urbain vers 13 h 35 pour déclarer la disparition de deux coffrets contenant l’argent des cotisations.

D’après les informations recueillies, les coffrets étaient entreposés sous les escaliers de son logement. La responsable explique avoir été alertée par un membre de l’association qui a découvert les deux coffrets vides dans le cimetière du quartier Goumoune.

Le montant des fonds emportés est estimé à environ cinq millions de francs CFA.

Une enquête a été ouverte par le commissariat urbain de Tivaouane afin de déterminer les circonstances de ce vol et d’identifier les personnes impliquées.