Fédération sénégalaise de lutte : la Direction des Sports suspend le processus électoral





La Direction générale des Sports (DGS) a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, le processus électoral destiné à la mise en place de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL). Cette mesure vise à garantir la transparence et la légitimité de l’instance dirigeante.



Selon la DGS, la liste provisoire des associations habilitées à voter lors de l’Assemblée générale élective fait actuellement l’objet de vives contestations de la part de plusieurs acteurs du milieu de la lutte.



Pour rétablir la confiance, le ministère de la Jeunesse et des Sports mènera une vérification approfondie des affiliations des associations. À l’issue de ce travail, une commission électorale autonome sera mise en place afin d’organiser l’Assemblée générale élective en toute neutralité et impartialité.



APS

