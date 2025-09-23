Menu
L'Actualité au Sénégal

Faux médecins à Dakar : un réseau démantelé par la gendarmerie


Rédigé le Mardi 23 Septembre 2025 à 23:32 | Lu 27 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a frappé un grand coup dans la lutte contre l’exercice illégal de la médecine. Le 22 septembre 2025, trois individus soupçonnés de se faire passer pour des médecins et actifs depuis plusieurs années dans divers établissements sanitaires de Dakar ont été interpellés et placés en garde à vue.


Les mis en cause sont :

  • A. Diop, 49 ans, assistant infirmier autoproclamé, domicilié à Keur Massar,

  • Y. Ndiaye, 48 ans, se présentant comme assistant infirmier de bloc, résidant à Thiaroye,

  • B. Coly, 47 ans, prétendant exercer comme assistant opérateur de bloc, domicilié à Pikine.

Tous trois sont poursuivis pour usurpation de fonction et d’identité de médecin, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui, selon des sources judiciaires citées par Seneweb.

Circoncisions et actes médicaux illégaux

D’après l’enquête, ces faux praticiens n’étaient pas de simples assistants. Ils auraient eux-mêmes pratiqué des actes médicaux, dont des circoncisions, provoquant chez plusieurs patients des complications graves. Certains d’entre eux ont dû être pris en charge en urgence après avoir été mutilés ou infectés.

Un dossier particulièrement édifiant implique A. Diop, accusé d’avoir encaissé 400 000 FCFA auprès d’une femme atteinte de goitre. L’opération, prévue depuis décembre 2024, n’a jamais eu lieu. Aujourd’hui, l’état de santé de la patiente est gravement compromis, selon le chef de service du bloc opératoire qui a alerté sur l’urgence médicale.

Descente des gendarmes à l’hôpital Abass Ndao

C’est à l’hôpital Abass Ndao, l’un des centres hospitaliers de référence de Dakar, que la descente de la gendarmerie a confirmé l’ampleur du scandale.
Un responsable du bloc a affirmé qu’il s’agissait d’une « pratique ancienne » qu’il avait trouvée en arrivant dans l’établissement, précisant avoir toujours refusé de collaborer avec ces individus. Mais selon les enquêteurs, d’autres praticiens, eux, n’auraient pas hésité à fermer les yeux, voire à les laisser officier.

Les responsables de l’hôpital, de leur côté, ont déclaré « ignorer » l’existence de telles pratiques. Une version qui laisse sceptiques de nombreux observateurs, tant les faits semblent s’être installés dans la durée.

Une affaire qui éclabousse tout le système

Ce coup de filet de la Légion de gendarmerie de Dakar fait suite à des dénonciations portées devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Le procureur aurait immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête et l’interpellation des mis en cause.

Cette affaire soulève de nombreuses questions : comment des individus sans diplôme médical ont-ils pu exercer dans des structures reconnues ? Quels complicités ou manquements ont permis à ces pratiques de perdurer ? Et surtout, combien de patients ont vu leur santé compromise par ces interventions illégales ?

Un dossier explosif, qui met en lumière les failles dans la régulation du secteur médical au Sénégal, mais aussi la nécessité de renforcer les contrôles pour protéger les malades.



Lat Soukabé Fall

