Fausse mission, vrai procès : deux ans de prison pour un Pav déserteur

Le piège tendu

Le 16 août, Alpha D. entre dans l’échoppe de Boubacar B., se présentant comme policier en mission. Il accuse le jeune commerçant de vendre des cigarettes illégalement et exige 150.000 FCFA pour “étouffer l’affaire”, menaçant de l’embarquer aussitôt au commissariat. Cheikh Tidiane D., son acolyte, renforce la pression en peul, exhortant la victime à céder.



L’arme de la peur

Le patron du boutiquier, mis au courant, dépêche son frère Fallou B. pour vérifier. Quand ce dernier réclame une carte professionnelle, Alpha ne peut rien produire. En guise de légitimité, il dégaine un pistolet… qui n’est qu’une arme factice. La mascarade prend fin quand un voisin, agent pénitentiaire, intervient et fait tomber les imposteurs, conduits manu militari au commissariat de Thiaroye.



La chute judiciaire

L’enquête révèle qu’Alpha est bien Pav, mais en désertion et sans autorisation de service. Devant le tribunal, il admet avoir sorti le pistolet “juste pour faire peur” et reconnu avoir réclamé de l’argent, tout en niant toute intention d’extorsion. Son complice, lui, plaide l’innocence.



Le procureur Mahécor Diouf, parlant d’un “plan soigneusement ourdi pour soutirer de l’argent”, requiert deux ans ferme. Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye tranche : Alpha D. est reconnu coupable d’extorsion de fonds et d’usurpation de fonction, Cheikh Tidiane D. de complicité. Verdict : deux ans de prison, dont trois mois ferme.

