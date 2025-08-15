Fausse alerte d’éruption volcanique à Dakar démentie par des experts

Des vidéos diffusées sur TikTok, affirmant qu’un volcan dormant sous Dakar pourrait entrer en éruption dans cinq jours, ont suscité l’inquiétude de nombreux Sénégalais. Une séquence usurpant la chaîne France 24 affichait le message : « Alerte rouge à Dakar : les scientifiques confirment que le volcan dormant sous Dakar pourrait exploser dans 5 jours ».



Selon le géologue et expert en prévention des risques naturels, le Pr Papa Goumba Lô, il n’existe aucun élément scientifique confirmant cette affirmation. Il rappelle qu’une éruption volcanique nécessite plusieurs années de signes précurseurs, ce qui n’est pas le cas depuis le dernier tremblement de terre survenu à Dakar en 1984.



L’expert précise que cette vidéo a été fabriquée de toutes pièces dans le but d’apeurer la population, et qu’aucune menace réelle n’existe à Dakar.



seneweb



