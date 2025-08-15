Menu
L'Actualité au Sénégal

Fausse alerte d’éruption volcanique à Dakar démentie par des experts


Rédigé le Vendredi 15 Août 2025 à 14:03 | Lu 37 fois Rédigé par


Des vidéos TikTok annonçant une éruption à Dakar sont fausses, selon le Pr Papa Goumba Lô, géologue.


Fausse alerte d’éruption volcanique à Dakar démentie par des experts

Des vidéos diffusées sur TikTok, affirmant qu’un volcan dormant sous Dakar pourrait entrer en éruption dans cinq jours, ont suscité l’inquiétude de nombreux Sénégalais. Une séquence usurpant la chaîne France 24 affichait le message : « Alerte rouge à Dakar : les scientifiques confirment que le volcan dormant sous Dakar pourrait exploser dans 5 jours ».

Selon le géologue et expert en prévention des risques naturels, le Pr Papa Goumba Lô, il n’existe aucun élément scientifique confirmant cette affirmation. Il rappelle qu’une éruption volcanique nécessite plusieurs années de signes précurseurs, ce qui n’est pas le cas depuis le dernier tremblement de terre survenu à Dakar en 1984.

L’expert précise que cette vidéo a été fabriquée de toutes pièces dans le but d’apeurer la population, et qu’aucune menace réelle n’existe à Dakar.

seneweb
 



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags