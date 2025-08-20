Fatick : un trafiquant arrêté avec de la drogue cachée dans des produits du quotidien





Coup de filet insolite à Fatick. Le mardi 19 août 2025, vers 13h15, la Brigade régionale des stupéfiants, rattachée à l’OCRTIS, a interpellé un individu en possession de drogues dissimulées dans des produits du quotidien.



Au cours de la fouille, les agents ont découvert 290 comprimés d’amphétamines dissimulés dans une bouteille de mayonnaise, ainsi que 100 pilules supplémentaires cachées dans un flacon de lait corporel. Plus surprenant encore, un sachet de méthamphétamine cristalline (crystal meth) était dissimulé dans une boîte de lait en poudre.



Le suspect a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier les filières impliquées et de faire la lumière sur ce trafic camouflé.

