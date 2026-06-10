Fatick : un homme de 54 ans au cœur d'une affaire impliquant deux fillettes de 13 et 10 ans

L'affaire a débuté après un signalement effectué par la responsable d'une organisation de développement qui s'inquiétait de la situation d'une adolescente de 13 ans. Entendue par les enquêteurs en présence de sa mère, la jeune fille a livré un témoignage détaillé sur les faits qu'elle dit avoir subis.





Les investigations ont ensuite conduit à l'identification d'une seconde fillette de 10 ans. Selon les informations recueillies, les deux enfants n'auraient pas osé parler plus tôt en raison de pressions et de menaces qui les auraient poussées à garder le silence.





Au cours de son audition, le mis en cause a reconnu certains éléments évoqués dans le dossier tout en contestant d'autres aspects. Les enquêteurs ont également relevé qu'il aurait remis de l'argent aux deux mineures.





Des examens médicaux ont été réalisés dans le cadre de l'enquête. Les conclusions concernant l'une des fillettes ont été versées au dossier, tandis que les résultats relatifs à la seconde étaient encore attendus au moment des dernières informations.





Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Selon certaines sources, les enquêteurs cherchent également à vérifier si d'autres mineures pourraient être concernées.





Le dossier devrait prochainement être transmis au parquet compétent, qui décidera de la suite de la procédure judiciaire.

