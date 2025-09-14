Fass-Mbao : deux individus arrêtés après une violente agression à la sortie d’une soirée

À Fass-Mbao, une soirée dansante s’est terminée par un grave incident. Deux individus ont été arrêtés par le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao pour tentative de vol avec violence, commise de nuit et en réunion.



Les faits se sont produits à la sortie d’un événement organisé au centre polyvalent du quartier. Les mis en cause ont agressé plusieurs jeunes, dont l’un a été blessé à la main par un coup de couteau.



La réaction immédiate des victimes a permis de maîtriser l’un des agresseurs, violemment pris à partie par la foule avant d’être transporté grièvement blessé à l’hôpital de Pikine.



L’enquête de la brigade de recherche a rapidement conduit à l’interpellation de son complice, arrêté peu après dans la même localité.



Les deux suspects ont finalement été déférés au parquet pour répondre de leurs actes.



