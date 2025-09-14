Menu
L'Actualité au Sénégal

Fass-Mbao : deux individus arrêtés après une violente agression à la sortie d’une soirée


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 08:37


À Fass-Mbao, deux individus ont été interpellés après une agression violente lors d’une soirée dansante. L’un des plaignants a été blessé au couteau, et les suspects ont été déférés au parquet.


À Fass-Mbao, une soirée dansante s’est terminée par un grave incident. Deux individus ont été arrêtés par le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao pour tentative de vol avec violence, commise de nuit et en réunion.

Les faits se sont produits à la sortie d’un événement organisé au centre polyvalent du quartier. Les mis en cause ont agressé plusieurs jeunes, dont l’un a été blessé à la main par un coup de couteau.

La réaction immédiate des victimes a permis de maîtriser l’un des agresseurs, violemment pris à partie par la foule avant d’être transporté grièvement blessé à l’hôpital de Pikine.

L’enquête de la brigade de recherche a rapidement conduit à l’interpellation de son complice, arrêté peu après dans la même localité.

Les deux suspects ont finalement été déférés au parquet pour répondre de leurs actes.

DAKARACTU




