Fass Boye dans l’angoisse après la disparition d’une pirogue de migrants en mer





Depuis plusieurs jours, une profonde inquiétude s’est installée à Fass Boye, un village du département de Tivaouane. Les habitants sont sans nouvelles de certains de leurs fils embarqués dans une pirogue de migrants dont on est sans information depuis le 5 décembre.



Dans cette localité de pêcheurs marquée par de solides liens familiaux, chaque foyer se sent directement concerné par le sort de cette embarcation, qui a quitté les côtes gambiennes avec l’espoir de rejoindre l’Europe. L’attente, devenue longue et pesante, est vécue comme une épreuve collective.



Faute d’informations fiables, les habitants tentent de se soutenir mutuellement, s’appuyant sur la foi comme principal réconfort. Mais l’absence prolongée de nouvelles rend l’angoisse de plus en plus difficile à supporter, d’autant plus que des jeunes issus d’autres villages de la commune de Darou Khoudoss se trouvaient également à bord.



D’après des informations recueillies sur place, des ressortissants de Darou Ndiaye, Diogo et Khonk Yoye figureraient parmi les passagers de la pirogue disparue.

« L’embarcation est partie de la Gambie le 5 décembre et, depuis, nous n’avons reçu aucune nouvelle », a confié un habitant du village.



Comme lui, de nombreux résidents de Fass Boye décrivent un quotidien marqué par l’angoisse et un profond sentiment d’impuissance face à l’incertitude qui entoure le sort des migrants. L’émotion est particulièrement vive autour de la situation d’une mère de cinq enfants, dont le cas est perçu comme un drame à la fois familial et communautaire.



Conscientes de la détresse des familles, les autorités religieuses et coutumières du village multiplient les séances de prières, nourrissant l’espoir d’un dénouement favorable. Dans le même temps, la solidarité communautaire s’est renforcée, avec des élans de soutien moral et des moments de recueillement collectif.



Cette disparition ravive également les préoccupations liées à la migration irrégulière dans cette zone, où malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, des jeunes continuent de prendre la mer au péril de leur vie pour tenter de rejoindre l’Europe.



En attendant des informations rassurantes, les habitants de Fass Boye restent suspendus au moindre signe d’espoir, tout en vivant dans la crainte permanente d’un dénouement tragique.

