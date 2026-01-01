Farafénni : 7 morts et plusieurs blessés dans un accident tragique

Selon Ibrahima Diop, membre de l’Union des Routiers du Sénégal, le choc s’est produit dans un virage dangereux, juste après le camp militaire, alors que le minicar quittait la ville.



Le bilan provisoire fait état de sept morts et de plusieurs blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Ces derniers ont été transportés en urgence vers les hôpitaux de Banjul, en Gambie.



Les causes exactes de l’accident restent à déterminer, mais les premiers témoignages évoquent une manœuvre de dépassement qui aurait mal tourné dans cette zone connue pour sa dangerosité.



Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.

