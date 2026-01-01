Menu
Farafénni : 7 morts et plusieurs blessés dans un accident tragique


Rédigé le Mercredi 7 Janvier 2026 à 17:28 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame vient de frapper Farafénni, localité située à proximité de la frontière sénégalaise. Ce mercredi, un violent accident de la route a impliqué un minicar de la compagnie Cheikhou Chérifou et un bus, plongeant la population dans la consternation.


Farafénni : 7 morts et plusieurs blessés dans un accident tragique

Selon Ibrahima Diop, membre de l’Union des Routiers du Sénégal, le choc s’est produit dans un virage dangereux, juste après le camp militaire, alors que le minicar quittait la ville.

Le bilan provisoire fait état de sept morts et de plusieurs blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Ces derniers ont été transportés en urgence vers les hôpitaux de Banjul, en Gambie.

Les causes exactes de l’accident restent à déterminer, mais les premiers témoignages évoquent une manœuvre de dépassement qui aurait mal tourné dans cette zone connue pour sa dangerosité.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.



Lat Soukabé Fall

