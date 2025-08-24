FMI prêt à soutenir un programme de réformes aligné sur la Vision Sénégal 2050

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi sa disponibilité à accompagner le Sénégal dans la mise en place d’un programme de réformes ambitieux, prenant en compte la Stratégie nationale de développement « Vision 2050 », le Plan de relance économique et sociale et les observations de la Cour des comptes concernant la dette et le déficit publics.



Selon un communiqué transmis à l’APS, les autorités sénégalaises ont exprimé leur volonté de solliciter un nouveau programme soutenu par le FMI. Une mission dirigée par Edward Gemayel a séjourné à Dakar du 19 au 26 août 2025 pour discuter de cette collaboration.



À l’issue de sa mission, l’institution financière a salué l’engagement du Sénégal en faveur de la transparence budgétaire, notamment après la révélation des erreurs de déclaration ayant sous-estimé la dette et le déficit publics entre 2019 et mars 2024. Ces irrégularités, relevées dans un rapport de la Cour des comptes publié en février dernier, ont été niées par l’ex-président Macky Sall.



Le FMI indique avoir travaillé avec les autorités sur un ensemble de mesures correctives destinées à remédier aux causes de ces fausses déclarations. Parmi ses recommandations figurent la centralisation de la gestion de la dette, le renforcement du Comité national de la dette publique et l’achèvement de l’audit des arriérés de paiement lancé le 21 juillet 2025 par l’Inspection générale des finances.



Les discussions ont également porté sur la mise en place d’une base de données centralisée sur la dette et sur la consolidation progressive des comptes bancaires dans le cadre du compte unique du Trésor. Les échanges ont réuni plusieurs responsables sénégalais, dont Cheikh Diba, ministre des Finances, Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d’État, et Boubacar Camara, secrétaire général du gouvernement.



Le FMI précise que les discussions techniques se poursuivront dans les prochaines semaines, avant la présentation du dossier des fausses déclarations à son conseil d’administration.



