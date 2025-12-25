Menu
Exécution de la loi de finances 2026 : le président Diomaye Faye fixe le cap au gouvernement


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 02:02 | Lu 52 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement d’assurer le démarrage effectif de l’exécution de la loi de finances 2026 dès le 2 janvier prochain.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit les membres du gouvernement de veiller à l’application effective de la loi de finances à compter du 2 janvier 2026. Cette directive a été donnée lors du Conseil des ministres réuni exceptionnellement vendredi.

Selon le communiqué officiel, le chef de l’État a insisté sur la nécessité pour l’ensemble des ministères de s’engager pleinement dans le démarrage de l’exécution de la loi de finances dès cette date.

À la suite de l’adoption de la loi de finances pour l’année 2026, le président Faye a salué les parlementaires pour leur sens des responsabilités ainsi que pour la qualité des échanges ayant marqué les débats. Il a également adressé ses félicitations au Premier ministre et à l’ensemble du gouvernement, soulignant la bonne préparation des dossiers, leur maîtrise et les réponses apportées afin d’éclairer la Représentation nationale et les populations sur les actions et projets de l’État.

Le communiqué précise que le chef de l’État a tenu à féliciter tout particulièrement le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, ainsi que le Secrétaire d’État chargé des Relations avec les Institutions, Marie Rose Khady Fatou Faye, et leurs équipes respectives, pour le professionnalisme démontré lors des discussions liées à l’examen du projet de loi de finances 2026.

Enfin, le président de la République a rappelé au Premier ministre l’obligation d’intensifier les efforts d’assainissement des finances publiques et d’accélérer la relance économique, à travers la mise en œuvre soutenue du Programme de redressement économique et social.

