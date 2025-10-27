Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Enseignement supérieur : le Sénégal lance un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs dès janvier 2026


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 08:55 | Lu 79 fois Rédigé par


Le ministère de l’Enseignement supérieur recrute 500 nouveaux enseignants-chercheurs et formateurs pour renforcer les effectifs et améliorer la qualité de l’enseignement dans les universités publiques sénégalaises.


Enseignement supérieur : le Sénégal lance un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs dès janvier 2026

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé ce lundi le lancement d’un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs, chercheurs et formateurs destinés aux établissements publics d’enseignement supérieur (EPES). Les nouveaux recrutés entreront en fonction à partir de janvier 2026.

Cette mesure, autorisée par le Premier ministre Ousmane Sonko, s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer les effectifs universitaires pour répondre à la croissance des effectifs étudiants et améliorer la qualité de l’encadrement dans les universités sénégalaises.

Dans une note adressée aux responsables des EPES, le ministre Douada Ngom a précisé que la répartition des quotas par établissement et la définition des profils et filières concernées sont déjà en cours.

« Après la répartition des quotas et la détermination des profils, je vous demande de lancer rapidement les appels à candidatures afin de permettre aux futurs recrutés d’entrer en fonction dès janvier 2026 », a-t-il indiqué.

Le ministre a également souligné que cette opération tiendra compte des postes vacants liés aux retraites, décès ou démissions enregistrés dans les établissements publics.

Insistant sur la transparence, le mérite et la compétence, Douada Ngom a rappelé que ces principes guideront tout le processus de sélection.

Ce recrutement massif marque une étape majeure dans la politique nationale visant à renforcer la recherche scientifique, élever le niveau académique et accompagner la massification maîtrisée de l’enseignement supérieur au Sénégal.

rts




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi
Lors de l’ouverture du SIM Sénégal 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les entreprises minières à respecter la législation nationale et à faire du secteur un moteur de développement...

Extradition de Madiambal Diagne : le tribunal de Versailles rendra sa décision le 25 novembre

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
Extradition de Madiambal Diagne : le tribunal de Versailles rendra sa décision le 25 novembre
Le tribunal judiciaire de Versailles a mis en délibéré au 25 novembre 2025 sa décision sur la demande d’extradition du journaliste sénégalais Madiambal Diagne, qui dénonce une persécution politique....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags