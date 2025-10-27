Enseignement supérieur : le Sénégal lance un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs dès janvier 2026





Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé ce lundi le lancement d’un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs, chercheurs et formateurs destinés aux établissements publics d’enseignement supérieur (EPES). Les nouveaux recrutés entreront en fonction à partir de janvier 2026.



Cette mesure, autorisée par le Premier ministre Ousmane Sonko, s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer les effectifs universitaires pour répondre à la croissance des effectifs étudiants et améliorer la qualité de l’encadrement dans les universités sénégalaises.



Dans une note adressée aux responsables des EPES, le ministre Douada Ngom a précisé que la répartition des quotas par établissement et la définition des profils et filières concernées sont déjà en cours.



« Après la répartition des quotas et la détermination des profils, je vous demande de lancer rapidement les appels à candidatures afin de permettre aux futurs recrutés d’entrer en fonction dès janvier 2026 », a-t-il indiqué.



Le ministre a également souligné que cette opération tiendra compte des postes vacants liés aux retraites, décès ou démissions enregistrés dans les établissements publics.



Insistant sur la transparence, le mérite et la compétence, Douada Ngom a rappelé que ces principes guideront tout le processus de sélection.



Ce recrutement massif marque une étape majeure dans la politique nationale visant à renforcer la recherche scientifique, élever le niveau académique et accompagner la massification maîtrisée de l’enseignement supérieur au Sénégal.



rts

