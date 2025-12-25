Menu
L'Actualité au Sénégal

Enrôlement biométrique : des consignes données pour respecter le port du voile


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 10:00


Le ministère de l’Intérieur assure que les femmes portant le voile peuvent être enrôlées sans se décoiffer, à la suite d’incidents relevés dans certains centres.


Enrôlement biométrique : des consignes données pour respecter le port du voile

 

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a indiqué, vendredi, que des directives ont été transmises aux agents chargés de l’enrôlement afin de permettre l’enregistrement des femmes portant le voile sans leur imposer de se découvrir la tête.

Selon le ministre Mouhamadou Bamba Cissé, cette décision fait suite à des incidents constatés dans certains centres d’enrôlement dédiés à la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO. Ces situations ont conduit l’autorité à rappeler clairement les règles à appliquer lors des opérations.

Dans un communiqué, le ministère précise que l’enrôlement est autorisé dès lors que le visage est suffisamment visible, sans obligation de découvrir les oreilles. Cette mesure vise à prévenir toute difficulté similaire et à garantir le bon déroulement du processus d’identification.




