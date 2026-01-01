Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Enquête sur les « Simol » : un lutteur arrêté après identification par vidéos


Rédigé le Mardi 6 Janvier 2026 à 10:00 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La lutte contre les violences urbaines prend une nouvelle tournure. Le lutteur Abdou Lô Sène a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur les agressions collectives survenues le week-end dernier à hauteur de l’arrêt Dial Mbaye, rapporte Libération dans son édition de ce mardi 6 janvier 2026.


Enquête sur les « Simol » : un lutteur arrêté après identification par vidéos

Cette arrestation s’inscrit dans la dynamique de fermeté impulsée par le ministre de l’Intérieur face à la recrudescence des agressions en bande, communément appelées « Simol », qui sèment la peur dans plusieurs quartiers urbains.

 

Selon les informations du journal, le lutteur a été formellement identifié à partir de plusieurs vidéos massivement relayées sur les réseaux sociaux, montrant des scènes de violence collective. Confronté aux enquêteurs, Abdou Lô Sène a tenté de justifier sa présence sur les lieux en affirmant qu’il devait disputer un combat de lutte contre un adversaire connu sous le nom de « Thiatou Pathé » le 4 janvier.

Une version qui n’a pas résisté aux vérifications. Auditionné par les forces de l’ordre, le promoteur du combat présumé a catégoriquement démenti l’existence d’un tel affrontement à la date indiquée.

 

Déjà connu des services de police et répertorié comme repris de justice, le lutteur a également reconnu se déplacer régulièrement avec un groupe de onze personnes. Les enquêteurs s’emploient désormais à identifier et localiser l’ensemble des membres de ce convoi, soupçonnés d’avoir participé aux agressions.
 

Les investigations se poursuivent et d’autres interpellations pourraient intervenir dans les prochains jours, à mesure que l’étau se resserre autour des réseaux impliqués dans ces violences collectives.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags