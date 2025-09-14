En Chine, des toilettes publiques forcent à regarder de la pub pour obtenir du papier toilette

Préférez-vous payer pour du papier toilette, ou regarder une publicité sur votre téléphone ? En Chine, certaines toilettes publiques vous laissent le choix.
Cette méthode, qui vise à limiter les abus dans les toilettes publiques, est étonnante, mais n’a rien de novateur. La Chine a déjà testé plusieurs solutions similaires par le passé. En 2017, certaines toilettes publiques intégraient un scanner facial selon CBC, et distribuaient 60 centimètres de papier toilette par scan (ou toutes les 9 minutes). Deux ans plus tard, certaines toilettes faisaient appel à l’intelligence artificielle pour limiter la quantité de papier toilette offerte, selon Oddity Central.