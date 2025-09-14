En Chine, des toilettes publiques forcent à regarder de la pub pour obtenir du papier toilette

Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 12:36 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Repérées par la page Facebook China Insider, ces toilettes publiques chinoises facturent le papier toilette 0.5 yuan par bande (0,05 euro). Mais si vous ne souhaitez pas sortir le portefeuille, vous pouvez utiliser votre smartphone pour scanner un QR code et regarder une publicité. Une fois la publicité terminée, le distributeur "offre" une bande de papier toilette.



Préférez-vous payer pour du papier toilette, ou regarder une publicité sur votre téléphone ? En Chine, certaines toilettes publiques vous laissent le choix. Cette méthode, qui vise à limiter les abus dans les toilettes publiques, est étonnante, mais n’a rien de novateur. La Chine a déjà testé plusieurs solutions similaires par le passé. En 2017, certaines toilettes publiques intégraient un scanner facial selon CBC, et distribuaient 60 centimètres de papier toilette par scan (ou toutes les 9 minutes). Deux ans plus tard, certaines toilettes faisaient appel à l’intelligence artificielle pour limiter la quantité de papier toilette offerte, selon Oddity Central.