Émigration clandestine : sept passeurs arrêtés après l’interception de 147 migrants au large de Sangomar


Rédigé le Mercredi 20 Août 2025 à 08:00


La DNLT a arrêté sept individus après l’interception d’une pirogue transportant 147 migrants au large de Sangomar. Les mis en cause sont poursuivis pour trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.


La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interpellé sept individus impliqués dans une tentative d’émigration clandestine par voie maritime. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.

Cette opération fait suite à une intervention de la Marine nationale sénégalaise, qui a intercepté, au large de Sangomar, à 50 nautiques des côtes gambiennes, une pirogue transportant 147 candidats à l’émigration irrégulière.

Parmi ces passagers figuraient 83 Sénégalais, 29 Gambiens, 23 Guinéens, 9 Maliens, 2 Ghanéens et 1 Ivoirien. Le groupe se composait de 123 hommes, 20 femmes et 12 mineurs, dont deux filles.

Les migrants, auditionnés par les enquêteurs, ont confirmé avoir payé entre 300 000 et 600 000 FCFA à deux organisateurs pour tenter la traversée. Les investigations ont permis d’identifier sept membres de l’équipage, considérés comme responsables de l’acheminement de la pirogue.

Ces derniers ont été déférés devant le tribunal, tandis que l’enquête se poursuit.

 

